Phisgoc may 16 komite pero palpak pa rin

DETALYADO at may kanya-kanyang functional area o partikular na responsibilidad ang bumubuo sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee (Phisgoc), ang may hawak ng P6 bilyong pondo at nagpapatakbo sa 30th SEA Games 2019 sa bansa sa iba’t ibang parte ng Luzon sa Nobyembre 30-Disyembre 5.

Sa version 37 ng Phisgoc, chairman emeritus si Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa executive board sina House Speaker at presi­ding chairperson Alan Peter Cayetano at co-vice chairpersons sina Philippine Sports Commission (PSC) chairman William Ramirez at Philippine Olympic Committee (POC) president Abraham Tolentino.

Ang chief operating officer ay si Ramon Suzara kasunod sina Tomas Carrasco Jr. bilang exe­cutive director at director general si John Patrick Gregorio.

May 16 na functional area o komite ang Phisgoc na dapat nag-aasikaso sa pangangailangan ng 10 mga bisitang bansa na kasali sa 11-nation, 12-day biennial sportsfest. Pero walang pukat ang ang mga aberya habang patuloy ang reklamo ng iba’t ibang bansa na may kinalaman sa accommodation, transportation, amenities,water at food.

Ang mga komite ng Phisgoc ay ang Sports, Venues, Games Services, Protocol & International Relations, Marketing & Public Relations, Information Technology and Telecommunications, Human Resources, Volunteers, Broadcast and Media, Ceremonies and Cultural Events, Medical and Doping Control, Administration and Finance, Games Security and Safety, Accreditation and Uniforms, at Legal and Athletes Village.

Maliban sa host na bansa, nagbabayad ang iba pang kasaling 10 nasyon bago pa simulan ang mga kompetisyon para sa kanilang lugar ng matitirahan, at hangad na tamang pagkain dahil sa relihiyon at kultura tulad ng Halal.

Gayunman, ‘di pa man pormal na nag-uumpisa ang SEAG puro kapalpakan at sablay na ang mga nagiging kaganapan partikular sa mga unang sports na maagang nagsimula dahil sa kanilang mahabang petsa ng mga kompetisyon simula sa pagsundo sa airport, pagdala sa tutuluyang hotel, pagkain at inumin.

Iilan na sports pa lang ang ginaganap tulad ng polo, football, floorball, netball at water polo pero agad nang nalantad ang mga pagkukulang na dapat na nakaatang sa mga preparasyon at paghahanda ng host country. Kahit mismo ang delegasyon ng bansa sa women’s football ay inireklamo ang kawalan ng kahandaan, nabiktima pa ng street food kikiam.

Inaasahang mas lalo pang dadami ang mga reklamo at lulutang na mga isyu sa nakatakdang pagdating simula ngayon, Nobyembre 28 ng bulto ng kabuuang 10,959 athletes at team officials, 2,800 na technical officials at halos 1,500 working media gaya ng mga broadcaster, journalist at photographer.

Una nang inireklamo ng mga maaagang dumating na mga international press ang kawalan ng kanilang mga accreditation card o identification card para sa kanilang mga coverage. ‘Di rin agad naibigay ang mga ID ng mga PH media at kinailangan pang sumabak sa ilang oras na mahabang pila bago makuha iyon.

Dagdag na reklamo ng mga mamamahayag ang kawalan ng makukuhang mga impormasyon ukol sa SEAG tulad ng listahan ng playing venues sa 56 sports at ang mabagal na paglabas ng resulta at detalye ng mga natapos na laro sa website.

Tanging paumanhin lang ang isinasagot ng mga taga-Phisgoc sa mga nagsusulputang problema gayung napakarami nitong mga tauhan na nakatungaga lang na dapat na nag-asikaso sa preparasyon gayundin sa mga kinontrata nitong mga dapat na magbigay ng kailangang serbisyo sa mga functional area.

Napag-alaman din sa isang opisyal sa Phisgoc na paiba-iba ang mga opisyal na nagmamando sa mga binuong komite kung saan naging parte sa ‘di organisadong pagsasaimplementa ng mga kinakailangang serbisyo para sa mga dayong de­legasyon.

“Papalit-palit ng mga tao kaya ‘di mo alam kung sino ang dapat kausapin,” sabi ng opisyal. “Nasa version 99 na nga yata ang structure and composition ng Phisgoc dahil sa paiba-iba at dami ng tauhan.” (Lito Oredo)