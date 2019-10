PHISGOC-Cayetano lugmok sa bidding scandal

MASUSING pinababantayan ng Palasyo ng Malakanyang ang paghahanda ng Pilipinas sa ­pagdaraos ng 30th Southeast Asian Games 2019 kaya alerto rin bagong gusot hinggil reklamo ng ATOS ­information technology kontra sa organizers Philippine Souhteast Asian Games Organizing ­Committee (Phisgoc), na pinamumunuan ni House Speaker Alan Peter Cayetano Philippine ­Olympic Committee (POC) at ­Philippine Sports Commission (PSC).

Sinabi ng isang mataas na ­opisyal sa sports sa bansa na ­impormante ng Abante, na ­pinapatutukan ng ­Malakanyang ang preparasyon, pati mga ­kaganapan sa ika-apat na pagho-host sa kada dalawang taong paligsahan masiguro na maayos, matagumpay at ‘di mapahiya ang bansa sa mga 10 kapit-bansang ­kalahok.

“Concern sila sa mga nangyayari at ‘di maiiwasan na ­tutukan nila ng dahil isang buwan na ­lamang ay isasagawa na ang SEA Games,” sabi ng source.

Pero ayaw magkomento ang nagsampa ng reklamo at ­humihingi ng Temporary ­Restraining Order (TRO) ang higanteng kompanyang ATOS kontra sa una nitong nakausap na PHISGOC.

“The matter is currently ­subject of a pending Court case. Our ­legal counsel advised us that we can’t comment any further, except that there is No TRO or Injunction by the Court to date, which means there is no legal obstacle for the SEA Games Information Management System to proceed as ­scheduled,” pahayag ni Atty. Jarie R. Osias, ang bagong talagang PHISGOC Legal Director at Spokesperson.

“Given that the reputation of the Philippines is at stake in ­hosting the 30th SEA Games and that the government strictly ­followed the procurement rules, we are ­prepared to defend this ­monumental event against those who believe they are above the law or exempt from legal requirements,” panapos ni Osias.

Pinilit din ng Abante na makuha ang panig ng ATOS sa pamamagitan ng abogado nito na si Jared Amoroso pero ‘di pa ­tumutugon sa email at mga tawag sa kanyang opisina.

‘Di naman makatugon si ­Philippine Sports Commission (PSC) Chairman at Team Pilipinas chef de mission William “Butch” Ramirez dahil sa kasagsagan ng ikatlo at huling Chef De Mission Meeting sa Clark, Pampanga. (Lito Oredo)