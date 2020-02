Philracom umayuda ng 3.3M

NAGKALOOB ang Phi­lippine Racing Commission (Philracom) ng P3,340,000 sa iba’t ibang charity at lugar na sinalanta ng sakuna simula noong 2016 sa pamamagitan ng mga charity race nito.

“As a loyal servant under the Office of the President, the Philracom aids and supports President Rodrigo Duterte’s various social responsibilities,” ani Philracom Chairman Andrew A. Sanchez. “Helping our fellow Filipinos is part of our duty of giving back to the community.”

Nito lang nakaraang Pebrero 2, ang mga tumanggap ng benepisyo ay ang mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal, sa pamamagitan ng charity race sa San Lazaro Leisure Park na pinamunuan ng De La Salle Lipa Class 1970 Association.

Sa araw din na iyon, dalawa pang charity race ang isinagawa sa Manila Jockey Club na karerahan, na tumulong sa mga biktima ng Bagyong Ursula sa Munisipalidad ng Bulalacao Oriental Mindoro (Rotary Club of Calapan Volunteer Group, Inc.) at nag­likom ng pondo sa pangangailangan ng mga nasalanta ng kalamidad (Philippine Red Cross-Manila Chapter).

Noong Agosto 25, 2019, nagsaganap ang Philracom ng mga charity race para sa mga biktima ng lindol sa Batanes at Northern­ Mindanao, tumulong sa pagbigigay ng santuario para sa mga walang tahanan at may sakit na naninirahan sa kalye, at namahagi ng pondo para sa pag-aaral ng nga batang ang mga magulang ay nakakulong, sa pamamagitan ng probinsya ng Basco, Batanes, Rotary Club of Manila Bay, AJ Kalinga Foundation at Philippine Jesuit Prison Service Foundation Inc.