Philracom chairman Sanchez pumanaw na

NALUNGKOT ang mga karerista sa pagpanaw ni Philippine Racing Commission (Philracom) chairman Andrew Sanchez.

Sa post ni Ana Margarita Sanchez sa Facebook page ng Philracom, anak ni chairman, masaya umano ang kanyang ama sa kanyang buhay.

“He told me the other day that he has lived a most blessed life, he has no regrets, and that he was ready. He said he was grateful for his life and everyone in it,” post nito.

Nagkaroon ng komplikasyon si Sanchez sa kidney, pumanaw siya sa edad na 82.

Isa sa magandang alala na iniwan ni Sanchez sa industriya ng karera ay nang mag-donate ang Philracom sa ilalim ng kanyang pamamahala ng P1.M para sa proyekto ng Senate Spouses Foundation, Inc. (SSFI).

Malaki ang naging kontribusyon ni Sanchez sa karera, bukod sa pagiging chairman ay naging magaling na horse owner ito. (Elech Dawa)