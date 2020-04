PhilPlans ‘wag magpalusot sa COVID

Hindi maaring gamiting palusot ng PhilPlans Inc. ang COVID-19 para hindi magbayad ng mga plans na magma-mature na.

Inanunsiyo ng PhilPlans na pag-aari ni Eusebio Tanco na may-ari din ng STI na may problema ito sa pera at magbebenta na ito ng mga ari-arian para lang makabayad nung April 22.

Ayon sa planholder na si Allan Ronald Dones, garantisado ang pay out sa mga planholder at nakakaalarma na inamin pa ng PhilPlans na nagbebenta ito ng assets para lang makabayad ng maturing obligations. Sabi niya, pinadala niya ang mensahe sa kanya ng PhilPlans sa Insurance Commission. Paliwanag sa kanya, kaya obligadong magtayo ng trust fund ang mga preneed companies dahil ito ang magseseguro na mababayaran ang mga plano ng bumili ng preneed contracts at hiwalay ang trust fund sa kapital ng kompanya.

“Philplans should not use the COVID19 Vaccine as an excuse to delay their payout obligations,” sabi naman ni Dones sa Facebook ng Philplans kung saan nito inanunsiyo ang problema.

Paliwanag ni Dones, ang trust fund ay liquid dapat para makabayad ng obligasyon. Nakababahala ang pagbebenta ng kapital kasama na ang mga gusali para makabayad ng obligasyon kaya niya inalerto ang IC.

Hirit ng isa pang kliyenta ng PhilPlans na si Gigie DLcruz, “How about memorial plans like Ultima? Mauuna pa pala mamatay ang company kesa sa client. So paano na makukuha yung benefits?”

Dagdag pa niya, bago pa magkaCOVID-19, nagpapadala na ng sulat sa kanila ang PhilPlans na nagaalok ng early termination para sa mga plans na binenta sa kanila.

“OThis means meron ng underlying conditions ang company. Pero ngaun meron na kayong excuse?”tanong ni DLcruz.

Sabi pa ni Barry Salvador, bago pa ang anunsyo, hindi niya makuha ang kanyang mga cheke dahil wala daw ang taong magbubukas ng vault.

“Are you releasing annual benefits during lockdown period? I have checks available for claiming but when I visited your Sta. Rosa branch, the person wasn’t able to release the check because the person authorized to open the vault was not there,” sabi ni Salvador. (Eileen Mencias)