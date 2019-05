Phillip traydor sa mga kaibigan

Kahit kami ay nadismaya sa balitang inihatid sa amin ng mga kaibigan namin sa Pandi, Bulacan tungkol kay Kuya Ipe Salvador. Sa dinami-rami nga naman kasi ng mga lugar sa Bulacan, kung bakit hindi nagawang tumanggi ni Kuya Ipe na tumayo at mangampanya sa entablado ng mismong kalaban ng kapatid sa turing niyang si Enrico Roque, na amin ding kumpare.

Ang idinahilan nitong para kay Bong Go ang ginawa ay napakababaw at mahirap tanggapin lalo na sa mga nakakakilala at nakakaalam kung paanong tinulungan at pinagmalasakitan siya ni Pareng Enrico at mga “kinaibigan” niya noong siya ay lugmok at walang matakbuhan.

Well, sa larangan ng politika ay madami tayong nakikilala at natutuklasang mga bagay-bagay. At hindi nakaligtas dito ang isang Philip Salvador na noon pa ay may imahen sa politika na manggagamit at kakapit sa sinumang nasa poder at may kapangyarihan.

Kahit itanong pa raw natin sa mga minsan ay ipinagmamalaki niyang mga kapatid at best friends na sina Sen. Bong Revilla at Jinggoy Estrada.

Sayang! So disgusting and disappointing!

Tama ka Tetay, ha!

Kaya tuloy gusto naming paniwalaan ang mga kuwento ni Kris Aquino tungkol sa pagiging minsa’y partner nito at ama ng panganay nila.

Hindi kami ‘believer’ ni Kris sa mga kuwentong anik-anik niya pagdating sa mga nakakarelasyon niyang kung hindi namin mga kaibigan at sobrang dikit sa amin hahahaha!

Pero sa ginawa ni Kuya Ipe, puwede naming sabihin kay Tetay na “ay totoo pala!”

Hay buhay!!!

Aktor-politiko baon sa utang kay aktres

Pero heto pa ang isang nakakalokang tsika sa amin hinggil sa isang actor-politician at isang very in demand award-winning actress na kanyang nakarelasyon.

Ang totoo palang isyu ng hiwalayan nila ay may kinalaman sa utang ni actor- politician sa nasabing award-winning actress na noong sinisingil na pala ng huli ay biglang nanlamig si actor-politician ng pakikitungo.

At ang nakakalurkey pa ay ‘yung tila pinanindigan ni actor-politician ang pakikipagmabutihan sa sinasabing “third party” na isang non-showbiz at party girl, na ipinakilala niya ngayong “future lady” niya.

“Napahiya lang si (actor-politician) nu’ng sinisingil na siya dahil akala niya ay okey lang kay actress. Pero si actress ay nag-akala namang sa business gagamitin ang pera kaya pinautang niya, pero nu’ng nabalitaan niyang pulos gimik at party boy pa rin si BF, siningil niya ito,” kuwento pa ng aming ka-chismacker.

Malaking halaga rin daw ang pinag-uusapan dito na ipinagtataka ng aming kausap dahil bukod sa may raket sa pag-arte si boy, eh galing pa ito sa mayamang showbiz clan?

As we write this, may namagitan na raw na lawyer kung paanong mode of payment ang gagawin ni actor-politician sa nautang nito sa award-winning actress.