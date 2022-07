Philippine WTO office sa Geneva, dagdag-gastos lang sa pamahalaan

Marami ang natutuwa at nagpapasalamat sa pag-iisyu ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kamakailan ng Executive Order No. 1 na naglalayong makatipid ang bansa sa lumolobong burukrasya sa loob ng pamahalaan.

Ilan sa tinamaan ng EO na ito ni BBM ay ang mga walang silbi at dagdag gastos lamang na tanggapan na binuo noong nakaraang administrasyon gaya ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) at ang Office of the Cabinet Secretary (OCS).

Ito yung klase ng mga opisina na maganda lang pakinggan ang tunog ng pangalan pero kung sisipating mabuti ay wala nang kabuluhan sa kasalukuyan lalo pa’t ang bansa ay nahaharap sa matinding pagsubok dahil sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin at maging ang kakulangan sa suplay ng sapat na pagkain para sa pamilyang Pilipino.

Subalit nang ating rebisahin ang nasabing EO No. 1 ni BBM, tila meron yatang nakaligtaan ang Pangulo na dapat ay tanggalin na din. Ito ay ang tanggapan ng Philippine Permanent Representative to the World Trade Organization (WTO).

Ayon sa ilang eksperto sa diplomasiya na ating nakausap kamakailan, wala nang gaanong trabaho ang Philippine Permanent Representative sa WTO at nagsisilbi na lamang itong dagdag-gastos sa gobyerno dahil sa pagmimintine ng tanggapan nito at tirahan ng mga staff at opisyales sa Geneva, Switzerland.

Kilala ang Geneva bilang nasa ikatlong puwesto ng mga pinakamahal na lungsod sa buong mundo.

Ang Pilipinas ay isa na lamang sa kakaunting bansa sa buong mundo na mayroong hiwalay na tanggapan para sa WTO sa Geneva.

Kung ang talagang layunin ni BBM ay ilagay sa tama ang paggastos ng salapi ng bayan, mas mainam na ipasailalim na lamang ang gawain ng ating kinatawan sa WTO sa tanggapan ng Philippine Permanent Representative to the United Nations sa Geneva.

Tutal naman ay unti-unti na din nababawasan ang kinang at bisa ng WTO dahil na rin sa mga kinakaharap na suliranin ng liberalisasyon ng pandaigdigang kalakalan. Nariyan ang patuloy na pagtaas ng bilihin, giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, pandemya, climate change at ang pangkalahatang sitwasyon ng seguridad sa buong mundo.

Dapat din magpakatoo sa sarili ang pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ni BBM dahil itong Philippine Permanent Representative sa WTO ay hindi naman talaga kasama sa mga tanggapan na binabanggit sa ilalim Republic Act 7157 o ang Philippine Foreign Service Act of 1991.

Imbes na tulungan ang pamahalaan na makapagtipid para sa ikabubuti ng bansa, aba e ano itong nadidining nating sinasabi ng mga Marites sa loob ng Department of Foreign Affairs (DFA) na patuloy pa din diumano sa pagla-lobby itong si Manuel “Dondi” Teehankee na muling maitalaga sa bilang kinatawan ng Pilipinas sa WTO.

Si Teehankee na isang political appointee na ang termino ay nagtapos kasabay ng ni Duterte ay makailang-ulit na din itinalaga ng ilang nakalipas na administrasyon.

Wala din sawa sa ‘paglilingkod’ itong si Teehankee gaya ng 80-anyos na si Antonio Lagdameo na ngayon ay ambassador naman sa United Nations sa New York matapos ang halos anim na taon bilang pasugo sa United Kingdom.