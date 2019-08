Philippine Social Realists abangan

Ka-ART-ehan

Alwin Ignacio

Bukas, ­Agosto 30, ilulunsad ang ­aklat ni isinulat ni ­Amadis Ma. ­Guerrero, ang ­“Philippine ­Social ­Realists,” 4pm., sa ­Erehwon Center for the Arts na matatagpuan sa Old Balara, Quezon City.

Sinusubaybayan ng aklat ang paglago at ­pag-unlad ng 10 ­visual artists, sumasaklaw sa dalawang ­henerasyon, na nagkapangalan, nakilala­ at sumikat sa sining biswal mula noong First Quarter Storm noong Dekada ‘70 at nanatiling aktibo sa kasalukuyan.

Ang kanilang mga kuwento sa buhay ay inihabi­ sa gitna ng mga mahahalagang ­pangyayari sa huling bahagi ng ika-20 siglo at sa ilalim ng kasalukuyang dispensasyon.

Itinatampok sa ­aklat ang buhay at likhang ­sining biswal nina ­Pablo Baen ­Santos, Jose Cence Ruiz, ­Edgar ­Talusan ­Fernandez, ­Renato Habulan­, ­Karen ­Ocampo-Flores, Imelda Cajipe-Endaya, Neil Doloricon­, ­Antipas Delotavo­, Demetrio Dela Cruz at Nunelucio Alvarado.­

Ang diskarte ng kwento sa aklat ay mas pag-uulat sa halip na kritikal.­ Ang libro ay dinisenyo ni Dino ­Delmar, may pagpapa­kilala mula sa kritiko ng sining na si Cid Reyes at puno ng colored plates.

Si Amadis Ma. ­Guerrero ay ­pinanganak sa Ermita, Manila. Siya’y nagtapos sa Ateneo de Manila at ­Unibersidad ng ­Santo Tomas. ­Mayroon siyang may akda sa ­Panitikang ­Pilipino. Ang isa sa ­kanyang ­kuwento, ang “Children of the City’ ay nanalo sa ­prestihiyosong ­paligsahan sa panitikan, ang Carlos Palanca­ Awards.

Sa ngayon, si ­Ginoong ­Guerrero ay nagtutro ­tungkol sa Philippine arts and ­letters, ­maikling ­kwento, ­paglalakbay, ­quarterly performing arts ­citations at ­tampok tungkol sa sikat­ at ­papasikat na mga ­artista sa teatro. ­Sumusulat din siya sa ­dalawang pinakamalalaki­ at ­tanyag na broadsheets.

Ang Erehwon, kung saan ilulunsad ang ­aklat ni Guerrero, ayon sa impormasyon mula sa kanilang Facebook page, ay isang sentro na naka­tuon para sa sining.

Hangad nito na ­maging sentro ng ­buhay at sentro ng ­sining sa ­Pilipinas.

Nilalayon nitong­ mapagsama ang mga masining na lakas ng mga Pilipino at ­artista sa buong mundo. ­Nilalayon din nitong lumikha ng isang muling pagsilang ng sining.

Ito rin ay isang ­puwang na ­magbibigay ng isang multi-­sided colloquium­ ng mga artista­ na sabik na ­isulong ang sining sa bago at mas mataas na antas sa ating mundo at ­palakasin ang sining bilang isang ­paraan ng ­komunikasyon at ­pag-unawa sa mga tao sa buong ating kontemporaryong­ mundo.­