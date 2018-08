Philippine ID panabla sa identity theft – Roque

MAKASISIGURO ang mga Filipino na hindi sila mabibiktima ng identity theft o hindi mana­nakaw ang mga perso­nal na impormas­yon kapag naipatupad na ang national ID system.

Ito ang tiniyak ni Pre­sidential Spokesman Harry Roque matapos lagdaan ni Pangulong Rod­rigo Duterte bilang batas ang Philippine Identification System (PhilSys) Act na nagtatakda ng national ID system.

Ayon sa kalihim, isa sa pinakamalaking problema sa ngayon ay identity theft na nangyayari lalong-lalo na sa internet pero mayroon nang Privacy Law ang gob­yerno na magpoprotekta sa mga impormasyon ng mga ­Filipino.

Noon aniya ay walang safeguards na nagpoprotekta sa database ng gob­yerno pero sa ila­lim ng Duterte administration ay mahigpit ang batas para bantayan at protektahan ang impormasyon ng mga Filipino.

“I would like to assure the people that there is a Privacy Law and in the law itself, it is specified that go­vernment has the obligation to promote/protect the data gathered because of the national ID system,” ani Roque.