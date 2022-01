Philip nominadong Athlete of the Year

DAGDAG karangalan ang nabitbit ni Philip Delarmino matapos na ang miyembro ng Muaythai Association of the Philippines ay manomina bilang kandidato sa pagiging World Games Athlete of the Year.

Ang nominasyon ay nagtulak sa Muay fighter at artist na si Delarmino bilang unang Pilipinong atleta na kinilala para sa karangalan at pagrerepresenta sa sport na Muaythai sa kikilalanin na World Games Athlete of the Year.

Si Delarmino ay isa sa 24 kandidato sa buong mundo na pag-aagawan ang karangalan bilang The World Games Athlete of the Year 2021.

Matatandaan na winalis lahat ng tinaguriang “El Kapitan” na si Delarmino ang kanyang laban kabilang ang sunod-sunod na pagpapabagsak sa kanyang mga kalaban upang tanghaling kampeon sa kanyang dibisyon. (Lito Oredo)