PhilHealth walang kawala sa korapsyon

Dahil sa iba’t ibang alegasyon ng katiwalian sa Philippine Health Insurance Corporation (PHilHealth) na suportado naman ng mga dokumento, naniniwala si Senador Panfilo Lacson na walang mapupuntahan si PhilHealth chief Ricardo Morales kundi ang magbitiw sa kanyang puwesto.

“Unless ma-refute niya (Morales) ito credibly, itong mga allegation dito na sabi ko nga may documents, walang ibang mapuntahan kundi mag-resign,” pahayag ni Lacson sa panayam sa DZBB.

“Kung totoo lahat itong allegation. And so far at face value sasabihin ko totoo ito kasi supported ito by documents. Pero kung ma-refute niya ito sa pamamagitan ng dokumento o issuances na official din at mabe-break niya ang credibility nitong documents na hawak namin sa ngayon, pwedeng sabihin natin na naninira lang itong mga tao,” dagdag nito.

Ginagarantiya naman ni Lacson na ang gagawin nilang imbestigasyon sa malawakang katiwalian sa PhilHealth ay suportado ng mga dokumento na kanilang nakalap.

“Let the document speak for itself. Between his word and the official documents ng PhilHealth, ano ang papaniwalaan natin? Yan ang malaking problema,” ani Lacson.

Aniya, hindi sila nanghuhula ng mga figures dahil ang mga dokumento ay galing din mismo sa loob ng ahensiya.

May limang ospital ayon kay Lacson sa dalawang rehiyon ang nabigyan ng daang milyong pondo ng PhilHealth samantalang iisa lamang naman ang pasyante nito sa COVID.

Sabi pa ng senador na base sa nakalap niyang impormasyon ay naglabas umano ang PhilHealth ng P200M pondo sa ilang ospital sa Bicol at Eastern Visayas na may isang pasyente lamang ng COVID.

“Ito naman binase namin sa dokumentong nakuha namin sa loob sa PhilHealth din. So hindi naman pwede isama namin sa resolution na nanghuhula kami. May figures dito, P247.46M, P196.5M. Saan namin kukunin yan?” sabi pa ni Lacson.

Ngayong Lunes, maghahain si Lacson ng isang resolusyon para sa gagawing pagdinig ng Senate Committee of the Whole kaugnay ng malawakang korapsiyon sa PhilHealth bunsod ng pagbitiw ni Atty. Thorrnson Montest Keith, anti-fraud officer ng PhilHealth kaugnay ng alegasyon ng katiwalian.

Kahapon naman ay nagpahayag si Morales sa isang virtual presscon ng kahandaang magbakasyon habang inimbestigahan ang katiwalian sa PhilHealth. (Dindo Matining)