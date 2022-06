PhilHealth taas butaw hindi napapanahon – JV Ejercito

Nanagawan kahapon si Senator-elect JV Ejercito sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) na huwag munang ipataw ngayong buwan ang dagdag-singil sa kontribusyon ng kanilang mga miyembro.

Ani Ejercito, hindi pa lubos na nakakabangon ang bansa sa naging epekto ng pandemya, kaya marapat lamang na hindi muna ipatupad ang pagtataas ng kontribusyon.

“Premium hikes should only be implemented once the country finally recovers. Likewise, interest on missed PhilHealth contributions should also be waived for self-earning individuals, professional practitioners and OFWs,” ani Ejercito.

Nakatakdang itaas sa 4% mula 3% ang premium rate ng PhilHealth ngayong buwan. Ang taas-singil ay nakapaloob sa Universal Health Care Law. (Mark Joven Delantar)