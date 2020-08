PhilHealth scam nililihis kay Hontiveros

Bagama’t ibinunyag na ng mga testigo ang “mafia” sa Philippine Health Insurance Corp. na sinasabing nagbulsa ng mahigit P15 bilyong pondo, pilit pa rin itong inililihis at ikinakabit kay Senadora Risa Hontiveros na naging opisyal din ng ahensiya sa nagdaang administrasyon.

Sa post sa ilang blog sites nitong nagdaang linggo, nakasasaad doon na inutusan umano ng Commission on Audit (COA) si Hontiveros at tatlo pang dating opisyal ng PhilHealth na ibalik ang ‘unauthorized’ P163.85 milyon bonuses at allowances.

Sabi sa post, idineklara umano ng COA ang P80.79 disallowance na Christmas performance at anniversary bonus ng mga kawani ng PhilHealth noong 2009 at 2010 at P83.06 milyon naman bilang education assistance at birthday gift benefits noong 2014.

Nakalagay pa sa post ang pangatlong beses na nakatanggap diumano si Hontiveros ng order mula sa COA sapul nang maging senador ito noong 2016 at sinasabi ring ginamit din umano ni Hontiveros ang P1.7 milyon illegal funds para i-finance ang kanyang 2016 campaign.

Ang iba pang mga board member ng PhilHealth na nabanggit sa post ay sina Paulia Panopio, Glenn Cutanda, at Arturo Palomino.

Ayon naman kay Hontiveros, isang diversionary tactic lang umano ang lumabas na ‘fake news’ laban sa kanya para mailihis ang isyu ng malawakang korapsiyon sa PhilHealth.

“Lalong nanunuot na ang impresyon sa publiko at sa akin, isa itong malaking diversionary tactic yung fake news nila ngayon laban sa akin,” pahayag ni Hontiveros.

Ayon sa senadora, ilang beses na rin umano pinasungalingan ng PhilHealth mismo at ng COA ang alegasyong ibinabato laban sa kanya.

“At bakit nila ibinabato sa akin ito ulit ngayon, eh wala silang mabato. Wala silang dumi na mailalagay sa pangalan ko at sa service reputation ko sa goberno kagit noon sa PhilHealth,” dagdag pa nito.

Sabi pa ni Hontiveros na malinaw na pilit na inililihis ang isyu ng katiwalian sa PhilHealth na itinanoon pa umano sa panahon ng COVID-19 pandemic.

“Dina-divert kasi nila ang kapalpakan sa ngayon sa gitna ng pandemic at specifically yung mga alegasyon ng korapsyon ngayon sa kanilang watch,” sabi ng senadora.

Sabi ni Hontiveros, malinaw naman aniya sa ibinunyag ng mga testigo na P15 bilyon ang nabulsa ng mga miyembro ng “mafia” sa PhilHealth na nangyari noong 2019.

Kaya pakisaup nito kay Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) Deputy Administrator Mocha Uson, itigil na nito ang pagkakalat ng fake news para madiskaril ang imbestigasyon ng Senado sa katiwalian sa PhilHealth. (Dindo Matining)