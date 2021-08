PhilHealth pipigain sa ospital tigil-bayad

Isang dayalogo ang ipinatawag ng House Committee on Health sa Martes para pag-usapan ang desisyon ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na itinigil muna ang pagbabayad sa mga ospital.

Ayon sa chairperson ng komite na si Quezon Rep. Angelina Tan, mahalaga na malinawan ang desisyon ng PhilHealth dahil makakaapekto ito sa kalagayang pangkalusugan ng bansa.

Maghaharap sa dayalogo ang mga ospital at PhilHealth.

“We do not want the bridge to collapse. We want to rebuild whatever trust and partnership that are left between the state health insurer and our healthcare institutions or providers. We cannot allow this conflict to persist in the face of the worsening pandemic in the country,” sabi ni Tan.

Ipinalabas ng PhilHealth ang Circular 2021-0013 para sa pansamantalang paghinto ng pagbabayad sa mga ospital upang matukoy umano ang maaaring anomalya at pang-aabuso sa reimbursement. (Billy Begas)