PhilHealth pinipiga ng Red Cross sa P571M utang

Muling kinalampag ng Philippine Red Cross (PRC) ang Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) na bayaran na ang natitirang P571 milyong utang dahil nakabili na ito ng mas murang pang COVID-19 test mula China.

Hinuhulugan ng PhilHealth ang natitirang utang nito sa Red Cross.

Nabatid na tuwing ika-10 araw ay nagpapayad ang PhilHealth ng P100M sa Red Cross para makumpleto ang bayad sa dating utang na P1 bilyon.

Dahil sa nabiling murang pang-COVID test ay may posibilidad na maibaba ang singil ng P3,300 mas mababa sa itinakdang price cap ng Department of Health at Department of Trade and Industry.