PhilHealth P800M pa utang sa mga ospital – Poe

Nanawagan si Senador Grace Poe sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na bayaran na ang mga unpaid claim ng mga ospital sa Western Visayas region.

“PhilHealth should pay up. Hospitals are battlegrounds in this fight against COVID-19. They need what’s due to them, especially in this time when a number of them are overwhelmed with patients due to the recent surge of infections,” sabi ni Poe.

Binanggit ni Poe ang ulat kung saan may utang ang PhilHealth sa mga ospital at laboratoryo sa Western Visayas region kabilang ang Iloilo City na umabot na mahigit sa P800 milyon.

Ilang local executive na sa rehiyon ang ipinarating aniya ang reklamo sa national government kaugnay ng kakulangan ng mga hospital bed, medical staff, hindi sapat na vaccine supply at iba pang kailangang mga gamot.

Ito’y sa kabila umano ng ipinatupad ng PhilHealth na Debit-Credit Payment Method simula noong Abril para mapabilis ang pagbabayad ng claim at matiyak na lahat ng health claims ay valid.

Sabi ni Poe, dapat suriin ng pamunuan ng PhilHealth ang bagong sistema para matukoy kung mabilis at epektibo ito.

Sa kabila ng mga reklamo hinggil sa mabagal na paglabas ng pondo, nauna nang sinabi ng PhilHealth na nagbayad na sila ng halos 80 porsiyento ng hospital claim na nagkakahalaga ng P231 milyon na ipinamahagi sa mga opsital para sa claim ng mga benepisaryo nito. (Dindo Matining)