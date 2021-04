PhilHealth nilubog mga private, public hospital

Idinaing kahapon ng Philippine Hospital Association (PHA) ang sagad sa pagkalugi ng kanilang operasyon dahil sa patuloy na pagkabigo ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) na bayaran ang ilang bilyong pisong utang nito sa mga pribadong ospital.

Dahil dito, hiniling ni PHA president Dr. Jaime Almora sa Department of Health (DOH) na magkaroon ulit ng dayalogo sa pagitan ng DOH, PHA at PhilHealth upang maresolba ito at patuloy silang makapagbigay ng serbisyo sa gitna ng patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19 sa bansa.

Aminado si Almora na tumatanggi nang tumanggap ng pasyente ang ilang malalaking pribadong ospital dahil hindi sila sigurado kung mababayaran pa sila ng PhilHealth sa ilang daang milyong pisong reimbursement.

Sumasagad na losses nila dahil hindi pa sila binabayaran ng PhilHealth. Finance ang pinakamalaking problem dahil ang mga COVID cases hindi pa binabayaran ng PhilHealth at instead, mga denial at return to hospital ang mga claim kaya medyo parang languishing ‘yong mga private hospital natin,” ani Almora sa isang panayam.

Aniya, 60% ng pinagdadalhang ospital sa mga pasyente ng COVID-19 ay mga pribado at 40% ang government hospitals.

“Ganon karami ang private hospitals kaysa sa go¬vernment kaya significant ‘yong role ng private hospitals,” dagdag ni Almora.

Gayunman, pareho aniyang lubog sa utang ang PhilHealth sa pribado at pampublikong ospital.

Hindi rin aniya kuntento ang PHA sa ano’y magulo at nakalilitong circular na ipinalabas ng PhilHealth kaya nais nilang makipagpulong ulit sa DOH at PhilHealth.

Nauna nang iniutos ni Pangulong Duterte sa PhilHealth na ayusin ang pagbabayad sa mga pribadong ospital upang hindi malumpo ang operasyon ng mga ito ngayong pandemya. (Mia Billones)