PhilHealth mafia abot hanggang probinsya

Kasong plunder ang inirekomenda ni House committee on Public Accounts chairman Rep. Mike Defensor na isasampa laban sa mga opisyal ng PhilHealth na sangkot sa sinasabing umiiral na ‘mafia’ sa ahensiya na ayon sa kongresista aabot hanggang sa regional level.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara Kaugnay sa korapsiyon sa ahensiya, inilabas ni Defensor ang P721.309 milyon claims ng Philhealth para sa ‘case-rates’ at no-balance billing program nito sa siyam na regional offices na wala man lamang billing statement o statement of account na inisyu sa mga pasyenteng miyembro ng PhilHealth.

“Post-audit of the benefit claims of 9 PROs, particularly on case rates and no balance billing program, revealed that claims totaling P721.309M were processed and paid by PhilHealth without the BS or statement of account issued to member-patients,” ayon kay Defensor.

Dahil sa kawalan umano ng billing statements mula sa healthcare providers o anumang dokumentong susuporta sa benefit claim vouchers ay hindi malalaman o hindi klaro ang inisyung benefit claims.

Dahil dito, giit ni Defensor, malinaw na isa itong ‘plunder’ dahil bilyun-bilyong pera na ang nawala sa PhilHealth at nakakasiguro umano siyang hanggang regional level na ang sangkot sa mafia na umiiral sa ahensiya.(Eralyn Prado)