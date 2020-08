PhilHealth kawatan ikulong!

Inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Justice (DOJ) na bumuo ng isang panel para kalkalin ang mfega alegasyon ng korapsyon sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Nabatid kay Presidential Spokesperson Harry Roque na nakasaad ang kautusan sa isang memorandum kay Justice Secretary Menardo Guevarra na may petsang Agosto 7, 2020.

“Sang-ayon sa memorandum ng ating Presidente na kaka-issue lang ngayon lang po, kinakailangan bumuo ng task force na kabibilangan ng Ombudsman, Commission on Audit, Civil Service Commission, Office of the Executive Secretary at PACC [Presidential Anti-Corruption Graft Commission] para mag-imbestiga, maglitis, mag-suspend, mag-conduct ng lifestyle check at ipakulong ang lahat ng magnanakaw diyan sa PhilHealth,” ayon kay Roque sa online press briefing nitong Biyernes.

“Dati rati paulit-ulit nag-iimbestiga ang Kamara at ang Senado walang nangyayari kasi walang kapangyarihan ng preventive suspension. Ngayon ang imbestigasyong ito kasama ang preventive suspension,” sabi pa ng kalihim.

Sa memorandum ng Pangulo, binigyan aniya ng kapangyarihan ang DOJ para gawing miyembro ng panel ang alinmang ahensya ng gobyerno para tulungan ito sa pag-iimbestiga.

“It may also seek the assistance of the constitutional commissions and other independent government bodies, and even invite them to be members of the panel,” nakasaad sa memo.

Sa loob ng 30 araw matapos mabuo ang panel, kailangan aniyang magsumite ito ng report at mga rekomendasyon sa Office of the President kasama rito ang mga legal action laban sa mga opisyal at empleyado ng PhilHealth na sangkot sa korapsyon o mga anomalya sa ahensya. (Prince Golez)