PhilHealth inawat sa dagdag butaw

Nanawagan si House Assistant Minority Leader at Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) na ipagpaliban ang napipintong pagtataas sa premium nito sa susunod na buwan.

“Nasa P400 hanggang P3,200 ang bagong kaltas sa sahod niyan, at lalamunin lang nito ang dagdag sahod na P33 kada araw sa NCR. Dagdag pahirap agad ang hatid sa mamamayan pagkatapos ng eleksiyon, malupit ito,” sabi ni Brosas.

Ipinunto rin ni Brosas na patuloy ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin at mayroong mga kontrobersiya ang PhilHealth na hindi pa nareresolba kaya dapat lamang huwag magpatupad ng pagtaas.

Itutulak umano ng lady solon ang pagpapatibay ng House Joint Resolution No. 34 na inihain nito noong Enero para suspendihin ang PhilHealth premium hike.

Nanawagan din si Brosas na amiyendahan ang Universal Health Care Act sa susunod na Kongreso at alisin ang awtomatikong pagtataas ng premium ng PhilHealth contributions are basically income deductions which could have been spent by workers on food and other necessities. Healthcare should be primarily shouldered by the national government, thru sufficient state funding in the public health system,” dagdag pa ni Brosas na napipintong maging miyembro ng susunod na Kongreso.

Iginiit din ng lady solon ang kahalagahan na ayusin ang insurance-based system ng healthcare sa bansa upang hindi ang mga mamamayan ang sumalo sa gastusin sa pagpapagamot. (Billy Begas)