PhilHealth imbestigahan sa korapsyon imbes itanggi -solon

Sa halip na itanggi ang malawakang korapsyon sa PhilHealth, dapat itong silipin at imbestigahan ng pamunuan mismo at huwag ng antayin pa ang Kongreso o Senado ang sisilip sa mga katiwalian so loob ng ahensya.

Ito ang payo ni ni ACT-CIS Cong. Eric Yap, na siya ring chairman ng House Appropriations Committee, kay PhilHealth President Retired BGEN Ricardo Morales matapos mag-resign ang hepe ng Anti-Fraud Department ng ahensiya dahil umano sa malawakang korapsyon na nagaganap sa loob ng ahensiya.

Ayon kay Cong. Yap, “sa halip na itanggi agad ni Gen. Morales ang nasabing akusasyon ng tao niya, bakit hindi niya alamin kung totoo o hindi dahil bakit bibitiw ang isang opisyal kung wala namang nakikitang problema gayong ito mismo ang hepe ng anti-fraud unit nila”?

Nauna nang nagbitiw sa puwesto si Atty. Thorsson Keith, ang head ng PhilHealth Anti-Fraud Department, kasama ang dalawang iba pa dahil umano’y korapsyon sa naturang ahensya.

Pero agad namang nagpalabas ng pahayag si Morales at sinabing, “palagay ko hindi corruption, yung mga inefficiencies diyan, tulad ng mali yung pagpasok ng entries o kulang. Pero yunng sinasabi na may sindikato, may mafia, walang hong ebidensya.”