PhilHealth hindi tatakasan mga utang

Inihayag ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) na umaabot sa halos P6 bilyon na utang sa reimbursement claims para sa COVID-19 ang nabayaran nila sa 182 ospital sa bansa ngayong taon.

Sa isang pahayag, sinabi ng ahensiya na walang dapat na ikabahala ang mga ospital sa natitira pa nilang utang sa reimbursement claims dahil hindi nila kailanman tatalikuran ang kanilang obligasyon.

“But being a public fund, we have to make sure that “safeguards are in place based on accounting and auditing rules and regulations prior to disbursements,” ayon pa sa PhilHealth.

Isinagawa ito sa ilalim ng Debit-Credit Payment Me­thod (DCPM) partikular sa mga ospital na kinukunsi­derang “highly-critical areas” para sa COVID-19.

Paliwanag ng ahensiya, agaran nilang binayaran ang mga kuwalipikadong ospital ng 60% sa process claims habang ang natitirang 40% ay babayaran naman pagkatapos ang proseso sa mga claim at reconciliation. Parehong babawasan ang mga ito 2% para sa withholding tax. (Issa Santiago)