PhilHealth hanggang 2021 na lang ang pondo

Nagbabala si Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito sa posibilidad ng pagkaubos ng reserved fund ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Ito ay makaraang matuklasan na kinuha na ng PhilHealth sa kanilang reserved fund ang P10.6 bilyon na para dapat sa benepisyo ng mga senior citizen noong 2005 at inilipat ito sa Department of Health.

Ipinaliwanag ni Ejercito na ang P10.6 bilyon na nagmula sa General Appropriations Act ay natuklasan nilang ginamit nina dating PhilHealth President Alex Padilla at dating Health Secretary Janette Garin para sa pagpapagawa ng mga rural health center.

“Medyo worried ako kasi ang projection ay hanggang 2021 ay maaaring maubos ito. Ma-deplete ito by 2021 kaya kinakaila­ngan talagang ayusin. We have to plug up the holes, we have to stop the hemorrhage, dapat ang pagdurugo ng PhilHealth mati­gil,” sabi ni Ejercito.