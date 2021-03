PhilHealth ‘di sakop COVID patient sa tent : Mga ospital P1K singilan per oras

Hindi saklaw ng benepisyo mula sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ang mga miyembrong tinamaan ng COVID-19 na naka-confine sa mga hospital tent.

Ayon kay PhilHealth Acting Senior Vice President Neri Santiago hindi kasama sa polisiya o package ng ahensiya na mapasaklaw ang mga COVID patient na nasa tent.

“Sa ngayon hindi accredited ‘yong mga tent at wala pang standards for that sa ngayon, so ‘di po talaga siya mako-cover, ‘yong nasa tents,” giit ni Santiago.

Ang pahayag ay ginawa ng opisyal ng PhilHealth matapos na mabunyag ang kalakaran sa ilang ospital ngayong nagkakapunuan ng pasyente dahil sa paglobo ng mga tinamaan ng COVID.

Sa virtual hearing ng House Committee on Health nitong Martes ay nilahad ni Bayan Muna party-list Rep. Ferdinand Gaite ang diumano’y paniningil ng P1,000 kada oras ng mga ospital sa mga COVID patient na nasa temporary tent dahil sa kakapusan ng kuwarto sa mga ospital.

Ang masaklap ayon kay Gaite, ang naturang singil ay hindi umano saklaw ng PhilHealth.

“Pansamantalang nilagay muna sila sa mga tent and when they were billed out, apparently, PhilHealth does not cover the expense… medyo malaki rin… accordingly, P1,000 per hour ang singil nila. Ang sabi nga daig pa ang ICU and worst it is not covered by the PhilHealth,” ayon kay Gaite.

Pinalagan naman ito ni Health Secretary Francisco Duque at sinabing isa umano itong uri ng ‘highway robbery’ at ito´y hindi katanggap-tanggap.

“For eight hours, that is P8,000… hindi po tama ‘yan and mayroon po tayong benefit package ng PhilHealth and we already upgraded this benefit package to be inclusive of different level of accommodation,” giit ni Duque

Pinasusumite ng kalihim ang pangalan ng naturang mga hospital.

Nais ding paimbestigahan ni Hospital Command Center Chief Health Undersecretary Leopoldo Vega ang nasabing kalakaran ng ilang ospital ngayong may COVID surge.

Sa Laging Handa press briefing, sinabi ni Vega na mali ang ganitong sistema dahil hindi pa man nagagamot ay sinisingil na ang mga ito.

Dapat ding aniyang tingnan ng Philhealth ang ulat dahil parang may mali rito.

“Mali ho ‘yon, dapat maimbestigahan ho ‘yon,” ani Vega.

Nakausap na aniya nila si Atty. Dante Gierran ng PhilHealth at nangakong pag-uusapan sa Board ang posibilidad na mabigyan din ng benepisyo ang mga nasa ER ng mga hospital pero hindi admitted.

“Ang sinasabi namin sa PhilHealth, ‘yong mga pasyenteng nasa ER na hindi admitted, dapat mayroon silang benefits na the hospital can claim?” dagdag ni Vega. (Eralyn Prado/Aileen Taliping)