PhilHealth dapat maghanap ng ibang pagkukunan ng pondo – Angara

Imbes na pigain ang mga Overseas Filipino Worker (OFW), sinabi ni Senador Sonny Angara na dapat maghanap ng ibang mapagkukunan ng kita ang Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth).

Ayon kay Angara, wala sa timing ang pagpapatupad ng 3% premium sa suweldo ng mga OFW dahil sa dinaranas na economic crisis dulot ng coronavirus pandemic.

“At a time when people are losing jobs or taking pay cuts and business is suffering in general we should think of alternative ways to fund PhilHealth. Perhaps a health bond or some other financial instrument,” saad pa nito.

Dagdag ng senador, iligal ang pagbabawal sa OFW na makalipad ng ibang bansa kung hindi pa nakapagbabayad ng utang sa PhilHealth dahil hindi naman ito isinasaad sa Universal Health Care law at maaaring isiniksik lamang sa implementing rules and regulation.

Pinatigil na ng Department of Health ang pagtaas ng premium sa PhilHealth at magiging voluntary na rin ang kontribusyon ng mga OFW.