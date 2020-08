PhilHealth case rate system, IRM buwagin na

DAHIL sa talamak na korapsiyon sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth), nais ni Anakalusugan party-list Rep. Mike Defensor na buwagin ang ‘case rates system’ at interim reimbursement mechanism (IRM) dahil ito umano ang ugat ng katiwalian sa ahensya.

Si Defensor, chair ng House Committee on Public Accounts ang nangunang nagsagawa ng imbestigasyon kaugnay sa katiwalain sa ahensiya.

“The ‘case rate system’ is the root of all evil and corruption in the agency while the IRM is its ‘offspring’ “ ayon kay Defensor.

Magugunitang sa pagdinig ay lumitaw na bilyong pondo mula sa PhilHealth ang nawala dahil sa ‘overpayment’ mula sa pinaiiral na ‘case rate system.’

Sa isyu ng IRM, nabisto rin ang pagbibigay ng PhilHealth ng pondo sa mga ospital kahit nakuwestiyonable ang rekord nito o kahit may mga naka-pending na kaso. (Eralyn Prado)