PhilHealth butata sa COA

INATASAN ng Commission on Audit (COA) ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na isauli ang P163.9 milyong bonuses at allowances na ibinigay ng ahensiya sa kanilang mga opisyal sa loob ng tatlong taon.

Kasabay ito ng inilabas na hiwalay na desisyon ng komisyon na nagpapatibay na iligal o hindi awtorisado ang ibinigay na mga bonus ng PhilHealth sa mga opisyal nito noong taong 2009, 2010 at 2014.

Gayundin ang pagbasura sa apelang alisin ang disallowances sa mga unauthorized bonuses at allowances.

Ayon sa COA, walang ligal na basehan ang pagbibigay ng P80.79 million bonuses at cash gifts noong 2009 at 2010 dahil wala itong pahintulot mula sa Office of the President.

Tinukoy pa ng COA na ito’y paglabag sa Department of Budget and Management (DBM) Circular No. 11.

Gayundin ang P83.062 milyong education assistance at birthday cash gifts, na ibinigay sa mga empleyado sa head office at sa mga nakatalaga sa opisina ng Rizal sa National Capital Region noong 2014 na ayon sa COA ay malinaw rin sa existing rules na nagbabawal sa extra compensation.

Una nang umapela ang PhilHealth ukol sa disallowances, kasabay ng argumento nito na ang kanilang charter ay nagbibigay umano ng fiscal autonomy para sa kanilang personnel compensation.

Ngunit pinanindigan ng COA ang posisyon ng cluster director na walang merito ang iginigiit ng PhilHealth dahil hindi ‘absolute’ ang kapangyarihan ng board nito.

Ipinaalala pa ng COA sa PhilHealth na ang pondo nito ay mula sa kontribusyon ng mga miyembro ng ahensiya.

“Like any other social insurance, the members’ contributions are treated as a trust fund, and thus, should be managed and protected with utmost integrity,” ayon sa COA.