PhilHealth boss sipain – Lacson

Muling giniit ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na kailangan nang palitan ang namumuno sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) dahil sa malinaw na problemang umiiral sa ahensiya, kasunod ng nilulutong limang araw na ‘PhilHealth holiday’ ng mga pribadong ospital na nag-ugat sa umano’y hindi pagbabayad ng state insurance firm.

Ayon kay Lacson, hindi dapat pamumunuan ang PhilHealth ng isang health practitioner at higit lalo ng isang law enforcer o retiradong heneral. Sa halip, ang dapat umanong magpatakbo rito ay isang may eksperto sa accounting at fund management.

“Therefore, it should be chaired by the Secretary of the Department of Finance (DOF), not of the Department of Health (DOH). PhilHealth deals with health insurance, not health,” ani Lacson.

Kasabay nito, kinuwestiyon ni Lacson ang mabagal na pag-usad ng mga kasong nakabinbin sa Ombudsman at Sandiganbayan laban sa mga PhilHealth official na nakasuhan makaraang isagawa ng Senado ang imbestigasyon kaugnay sa nasilip na anomalya sa insurance firm.

Partikular na tinukoy ni Lacson ang kanyang “PhilWealth and the Department of Wealth” privilege speech noong 2019, kung saan nagresulta umano ito sa pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa mga PhilHealth official, matapos maisumite kay Justice Secretary Menardo Guevarra ang mga dokomento at ebidensiya na nakalap ng Senate Committee of the Whole.

Ayon sa mambabatas, hindi nagkulang ang Senado at ginawa umano nito ang kanilang parte na naayon sa saklaw ng kanilang kapangyarihan kaugnay sa naturang usapin.

Gayunman, aniya, “As long as the wheels of justice grind at an irritatingly slow pace and the conviction and graft and corruption cases remains very low, we cannot expect corruption to abate, no matter how many Senate inquiries we conduct.” (Eralyn Prado)