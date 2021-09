PhilHealth binasura P1.4B COVID claim

Umabot sa halos P1.4 bilyon claims ng mga ospital sa paggagamot ng mga COVID-19 patient ang tinanggihang bayaran ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) samantalang P8.6 bilyon naman ang binalik sa mga ospital para muling iproseso.

Ayon pa sa datos ng PhilHealth as of July 31, 2021, 602 claims para sa mga critical COVID-19 patients ang tinanggihang bayaran ng PhilHealth na nagkakahalagang P473 milyon o P786,384 ang bawat isa.

Nasa 1,318 claims naman ng mga severe case ang tinanggihang bayaran na nagkakahalaga ng P539.6 milyon at 2,460 moderate case na nasa P352.4 milyon.

Para sa mga mild cases, 2,273 ang tinanggihang bayaran na nasa P100 milyon ang halaga.

Sa mga claim na ibinalik sa ospital o return to hospital o RTH claims dahil sa kakulangan sa mga dokumento ay P3.4 bilyon ang para sa 4,338 kritikal, P2.6 bilyon sa 7,880 severe case, P2.3 bilyon sa 16,294 moderate na kaso, at P331.5 milyon naman sa 7,534 mild case.

Simula noong pandemya hanggang July 31, 2021 ay P16.78 bi­yon pa ang mga claims sa PhilHealth na prinoproseso pa at hindi pa kasama rito ang tinatawag na full financial risk protection for Filipino health workers and patients against COVID-19 o mga pay-all package. (Eileen Mencias)