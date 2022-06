Pharmally scam, P203B Marcos estate tax kakalkalin sa balik – Senado

Dalawang malalaki at kontrobersiyal na mga isyu ang tiyak na sasalang sa imbestigasyon sa 19th Congress na magsisimula sa Hulyo 25.

Sa panayam sa CNN, umaasa si Senador Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na muling iimbestigahan ang kontrobersiyang kinasasangkutan ng Pharmally Pharmaceuticals Corp. matapos hindi maaprubahan sa plenaryo ng 18th Congress ang draft report ng imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee.

Nauna nang sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na may plano siyang buhayin ang imbestigasyon sa isyu ng Pharmally sa susunod ng Kongreso.

“The action of the chairman, we don’t know, we cannot predict. But the attempt to revive it by refiling a resolution covering the same subject matter is possible,” pahayag ni Pimentel.

Samantala, sinabi ni Pimentel na muli rin niyang ihahain ang isang resolusyon para imbestigahan ang pagkabigo ng Bureau of Internao Revenue (BIR) na kolektahin ang hindi pa nababayarang estate tax ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr.

Sabi ni Pimentel ang nasabing isyu ay maaring talakayin ng Senate Committee on Ways and Means at Senate blue ribbon committee.

Nauna nang sinabi ng kampo President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na hindi pa pinal ang naturang isyu subalit sa 1997 Supreme Court ruling, sinabing pinal na ang desisyon sa tax case na nag-aatas sa pamilya Marcos na bayaran ang naturang buwis.

Ang estate tax liability na nagkakahalaga ng P27 bilyon noong 1997 ay lumobo sa P203.8 bilyon kasama na ang interest, surcharges at penalties. (Dindo Matining)