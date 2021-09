Pharmally owner sangkaterba kaso sa Taiwan! Mga kriminal nakasungkit ng P8B deal sa DBM- Hontiveros

Nadiskubre ni Senador Risa Hontiveros ang koneksiyon sa pagitan ng ilang kaduda-dudang indibidwal at mga kompanya nakakuha ng P8.6 bilyong kontrata sa gobyerno para magsuplay sa pandemya na sinasabing “overpriced.”

“Why is this government transacting with fugitives? Bakit tayo nakikipagnegosyo sa mga taong may warrant of arrest pa nga sa ibang bansa?” sabi ni Hontiveros sa online interview ng mga reporter.

Ang kompanya na sentro ng imbestigasyon ng Senate blue ribbon committee ay ang Pharmally Pharmaceutical Corp., na nakakuha ng P8.6 bilyong kontrata noong 2020 kahit na pitong buwan pa lamang mula nang ito ay itayo.

Batay sa mga talaan, sinabi ni Hontiveros na isang Huang Wen Lie, chairman ng Pharmally International Holdings, ay “wanted” sa Taiwan dahil sa securities fraud, stock manipulation at embezzlement.

Samantala, ang kamag-anak nitong si Huwang Tzu Yen, na isang incorporator ng Pharmally Pharmaceutical Corp and Pharmally Biological Inc., wanted rin sa stock manipulation.

“Bakit hindi ito naamoy man lang ng ating mga awtoridad? Publicly available ang mga impormasyong ito,” ayon sa senadora.

Ipinakita pa ni Hontiveros sa media ang kopya ng arrest warrant ni Huang Tzu Yen na nakuha sa website ng Taiwan Ministry of Justice Investigation Bureau.

“Nakadetalye dito na December 29, 2020 pa lamang ay pinaghahanap na si Huang Tzu Yen ng mga awtoridad,” ani Hontiveros.

Ang ipinagtataka ni Hontiveros, kahit may arrest warrant ang tatlo, nagawa pa nilang makakuha ng procurement contract sa gobyerno ng Pilipinas nitong Hunyo ng taong ito.

Ayon pa kay Hontiveros, ang mga director ng Full Win Group of Companies ay incorporator din ng Pharmally.

“Ang Chairman ng Full Win Group na si Zheng Bingqiang ay wanted din for stock manipulation. Ang stocks na ginagalaw nya? Pharmally International Holdings,” ani Hontiveros.

Bukod diyan, napag-alaman ni Hontiveros na ang chair ng Full Win ay walang iba kundi sa Michael Yang, ang dating economic adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Gaano kalalim ba ang ugnayan ni Michael Yang at nitong si Zheng Bingqiang?” dagdag pa nito.

Matatandaang ipinakita ang isang video sa pagdinig ng Senado noong Biyernes kung saan nakipagpulong si Yang at mga opisyal ng Pharmally kay Duterte sa Davao City noong 2017.

“Naniniwala akong singaw pa lamang itong mga naaamoy natin ngayon. Malaking isyu ang overpriced PPE pero may nabubuong mas mabahong kuwento sa likod ng lahat ng ito.

Inuulit ko: Bakit nakikipagnegosyo ang ating administrasyon sa mga wanted, mga pugante? May warrant of arrest at pinaghahahanap sa ibang bansa pero pagdating dito sa Pilipinas, nakabingwit ng bilyong halagang kontrata?” sambit pa ni Hontiveros.

Matatandaang ang Pharmally ang nakasungkit ng P8.6 bilyong kontrata sa sa ilalim ng pamumuno ni dating Department of Budget and Management-Procurement Service (DBM-PS) chief Christopher Lloyd Lao. (Dindo Matining)