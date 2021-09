Pharmally exec natakot sa Chinese community

Binawi ni Pharmally Pharmaceutical Corporation director Linconn Ong ang kanyang kahilingan na sumailalim sa executive session kasama ang mga senador kaugnay ng pagbili ng gobyerno ng mga medical supply sa kanilang kompanya.

Sa kanyang liham na ipinadala sa Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Ong na tinanggihan niya ang executive session dahil sa payo ng kanyang abogado na si Atty. Ferdinand Topacio

“I regret to inform you that, acting upon the advice of counsel, I’m declining your kind invitation for me to participate in the executive session regarding the matter under investigation,” sabi ni Ong.

Subalit bago pa man binawi ni Ong ang kanyang kahilingan na magkaroon ng executive session ay isiniwalat na ni Senador Panfilo `Ping’ Lacson ang posibleng dahilan umano kung bakit hindi makapagsalita si Ong sa public hearing.

“Noong nagkakaroon ng pagdinig tapos si Linconn Ong, humingi ng executive session. Naroon ako sa Senate though naroon ako sa office. Bumaba ako sa 2nd floor kung saan siya nagte-testify. Nagkita kami ni SP [Senate President Vicente `Tito’ Sotto III] at doon namin nalaman person to person ano ba talaga ang saloobin niya,” sabi ni Lacson sa isang panayam sa radyo.

“Sabi niya `di siya makapagsalita sa public hearing dahil ang style nila `di ba lagi sinasabi ang Chinese style baka masira siya sa Chinese community na ang pinag-uusapan na dapat sa kanila lang ay isisiwalat sa public hearing. `Yan ang main reason gusto niya executive session,” ayon pa kay Lacson.

Una rito, sinabi ni Lacson na hindi itinuloy ang paglipat kay Ong sa Pasay City Jail matapos itong humiling ng executive session.

Kasalukuyang nakakulong sa detention cell ng Senado si Ong matapos arestuhin noong Biyernes dahil sa pagiging mailap sa pagsagot sa tanong ng mga senador sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa diumano’y maanomalyang pagbili ng mga medical supply laban sa COVID-19. (Dindo Matining)