PH-US alyansa nirerebisa

Inamin ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na dumadaan sa “comprehensive review” ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos.

Sa online event ng 70th anniversary mutual defense treaty (MDT), sinabi ni Lorenzana na kailangan nang i-“upgrade” at “update” ang alyansa para malinaw ang “extent of American commitments”.

“Some questions being asked in Manila are, do we still need the MDT? Should we amend it?” sinabi nito sa Washington Center for Strategic and International Studies, patungkol sa 1951 pact. “What is clear is that we need a comprehensive review of our alliance,” dagdag nito.

Si Lorenzana na nakikipagpulong sa US officials nagsabi na ang US treaty sa Japan, na kalaban sa World War 2 ay mas malinaw, maganda at hindi lugi kumpara sa Manila.

Dapat na ikonsidera rin ng Washington na irebisa at palakasin at bigyan ng patas na makukuha ang Pilipinas MDT at ibang defense pacts. (Kiko Cueto)