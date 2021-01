PH travel ban, umakyat na sa 28 bansa

Idinadagdag ang mga pasahero mula sa Austria sa listahan ng mga bawal bumiyahe o pumasok sa bansa.

Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente ang mga pasahero na nagmula o galing sa Austria sa loob ng 14 – araw bago ang pagdating sa Pilipinas ay pagbabawalang pumasok sa bansa.

“The restriction for those coming from Austria will start at 12:01 midnight of January 10, and will be in effect until January 15,” sabi ng komisyuner.

Ang idinagdag sa paghihigpit ay nagdulot ng kabuuang bilang na 28 na mga bansang pinabawalan.

Nauna rito, ipinatupad ng gobyerno ang travel ban sa mga manlalakbay mula sa United Kingdom, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, The Netherlands, Hong Kong SAR, Switzerland, France, Germany, I Island, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, Spain, at Estados Unidos.

Isinama na rin sa listahan ang Portugal, India, Finland, Norway, Jordan, at Brazil.

Gayunpaman, nilinaw ni Morente na ang mga Pilipino na nagmula sa mga nasabing bansa ay papayagang pumasok, ngunit ire-refer sa one stop shop ng paliparan upang “sumailalim sa 14-day quarantine, kahit na mayroong isang negatibong resulta ng RT-PCR,” dagdag niya.

Ang mga magpapalipat-lipat lamang sa mga nasabing 28 bansa ay hindi hihilingin na sumailalim sa 14 araw na quarantine, ngunit kailangan pang sumailalim sa mga regular na protokol para sa mga darating na pasahero.

Ang pinalawak na mga paghihigpit sa paglalakbay ay dinirekta ng Malakanyang kasunod ng naiulat na bagong variant ng South Africa Covid-19. (Mina Navarro)