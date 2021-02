PH tagilid sa bagong batas ng China

HINDI natatakot si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa bagong batas ng China na nagbibigay kapangyarihan sa mga coast guard nito na mamaril ng mga fo­reign vessel na papasok sa kanilang teritoryo.

Paliwanag ni Lorenzana, hindi siya natatakot na babarilin ang mga mangingisdang Pinoy ng Chinese Coast Guard.

“I am not at all concerned about our fishermen being fired upon by the coast guard because they know our fishing boats are not armed. So I’m not concerned,” sinabi nito.

Hindi rin siya nababahala na baka paputukan ang mga Philippine Coast Guard.

Ang ikinababahala ni Lorenzana ay ang ibang bansa na baka makipagsagutan ng barilan o magpatupad ng kahalintulad na batas na magreresulta sa bakbakan sa karagatan lalo na sa West Philippine Sea.

Kapag nagkataon kasi lalo sa US ang siyang kalaban ng China sa bakbakan ay posibleng ihirit nito ang mutual defense treaty at mapilitan ang Pilipinas na sumali.

Noong isang buwan ay naghain si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., ng diplomatic protest sa bagong batas ng China. (Kiko Cueto)