PH Sports lalong kikinang – Angara

SUNOD-SUNOD ang tagumpay ng mga Pinoy athlete kaya naman naniniwala si Senator Sonny Angara na marami pang atleta ang kikinang sa Philippine sports.

Sa naganap na hearing Committee on Sports, ibinahagi ni Angara ang tagumpay ng Filipino athletes sa iba’t ibang larangan ng pampalakasan.

Isa na ang pagkakapanalo ni tennis star Alex Eala sa US Open junior tournament na nagbigay sa Pilipinas ng kauna-unahang Grand Slam singles title.

Bukod sa historic feat ni Eala, nakapagbiigay din si Hidilyn Diaz ng unang medalyang ginto sa Olympics sa larangan ng weightlifting at maging si Yuka Saso na nagreyna sa US Women’s Open sa golf noong 2021.

“I think Philippine sports is having a moment right now. Alex Eala delivered the first tennis grand slam in our history. Of all the greats who played tennis, si Alex Eala ang first na nakasungkit ng grand slam sa juniors. Napakalaking karangalan ang binigay niya sa ating bansa. Remember Yuka Saso won the first grand slam in golf by a Filipina. Hidilyn Diaz gave us our first gold medal and our best performance in the Olympics,” pagmamalaki ni Angara.

Bilang chairman ng Senate’s Committee on Finance, hinayag ni Angara ang paglobo ng budget Philippine Sports Commission para suportahan ang mga atleta.

Maganda ang kinalabasan ng Republic Act 10699 o National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act kung saan si Angara ang pasimuno, malaking development sa Philippine sports ang nasabing cash incentives ng winning athletes at ng kanilang coaches. (Elech Dawa)