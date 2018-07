‘PH, Province of China’ tarpaulin gawa ng kalaban – Roque

NANINIWALA ang Malacañang na kagagawan ng mga kalaban ng gobyerno ang mga tarpaulin na ikinalat sa ilang lugar sa Metro Manila na nagsasaad na ang Pilipinas ay probinsya na ng China.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na walang mapapala ang gobyerno kung magsasabit ng mga tarpaulin lalo pa at patuloy na iginigiit ng gobyerno ang karapatan sa ilang isla sa West Philippine Sea.

Ayon kay Roque, walang katotohanan ang mga nakasulat sa tarpaulin at walang dudang ang mga kalaban ng gobyerno ang may kagagawan nito.

“I don’t think I should even comment. We don’t know who hang those tarpaulins. It’s absurd and I’m sure it’s the enemies of our government behind this. So to them, try again, you need a better gimmick than that. Certainly, we have nothing to gain by hanging those tarpaulins,” ani Roque.