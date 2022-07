PH pinababalik sa ICC

Dapat isulong ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang aplikasyon ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court (ICC) para magiging ‘court of last resort’ ng bansa sakaling magkaroon ng pag-abuso at paglabag sa karapatang pantao, ayon kay Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III.

Ginawa ni Pimentel ang pahayag matapos makipag-usap ni Marcos kay Solicitor General Menardo Guevarra at iba pang opisyal para pag-usapan ang posisyon ng gobyerno sa muling pagbukas ng imbestigasyon sa anti-drug war ng nagdaang administrasyong Duterte.

“The President being the chief architect of foreign policy, he should, I suggest that he reapplies for membership of the Philippines in the ICC,” sabi ni Pimentel sa panayam sa ANC.

Marso 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa ICC matapos ilunsad ang preliminary investigasyon sa kontrobersyal na kampanya laban sa droga ng administrasyong Duterte. (Dindo Matining)