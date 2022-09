PH Navy sinupalpal San Mateo sa Ballout

NAKAISA ang Philippine Navy Sealions kontra MPAMS-San Mateo Saints, 102-91, kamakailan sa pag-usad ng Ballout Hoops Luzon Open Challenge na ginanap sa University of Makati Gym.

Matapos ang matagal na pagkakalugmok, nakabangon ang Sea Lions gamit lamang ang lakas ng siyam na manlalaro kung saan nakakuha ng 20-puntos mahigit na produksyon.

Sina Rubi Darang, Rocky Antonares at team captain Vince Dalaten ang naging sandigan ng koponan upang gabayan ang Navy sa unang panalo nito sa pitong laro.

Si Darang ay tumapos ng 29 puntos na may kasamang pitong assists at pitong rebounds habang si Antonares naman ay may iniambag na 21 puntos at 13 rebounds.

Nakakuha naman ang Sea Lions kay Dalaten ng 20 puntos kasama ang 10 rebounds at walong assists.

Kasunod ng pagkatalo, nadulas ang MPAMS-San Mateo sa ikalawang puwesto ng provincial division ng torneo, itobay matapos pabagsakin ng KalosPh-Our Lady of Fatima Antipolo ang kapwa collegiate-based squad na AMA University QC, 70-62.

Si Kobi Davis ay nagkaroon ng isa pang halimaw na laro sa 17 puntos at 14 na rebounds habang nagdagdag din ng tatlong blocks para manguna sa Phoenix.

Umakyat sa unang puwesto ang Phoenix para sa provincial division, tangan ang rekord sa 6-2 sa torneo na itinataguyod ng One4BF, Chachago, Motolite, Detail Avenue, Snazzy, Mighty Sports Apparel, Mt. Fuji Restaurant, Disenyo Footwear, Lana 300 Magneisum Oil at Nestea Iced Tea.

Bumagsak ang MPAMS-San Mateo sa 6-3 para sa ikalawang puwesto sa torneo na suportado ng MDC, ang opisyal na bola ng liga at ang KalosPh, ang opisyal na outfitter.

Si Jack Robin Hoyohoy ay gumawa ng kanyang debut para sa Our Lady of Fatima at nakagawa ng mga solidong numero sa kanyang unang laro. Siya ay may 13 puntos, limang rebounds at isang steal.

Sa pangunguna nina Davis at Hoyohoy, sapat na ito para makabawi sina Marvel Joy Jimenez at Andrei Romero, na nagsanib lamang ng walong puntos.

Ang Unibersidad ng Makati ay patuloy na pinatibay ang hawak sa nangungunang puwesto sa NCR division sa pamamagitan ng pagtatapon sa Calaguas Gems-Camarines Norte, 73-65.

Gaya ng inaasahan, si Kenz Diokno ang nanguna sa opensa ng Herons habang siya ay nagbomba ng 18 puntos kasama ang walong rebounds at anim na assists sa isa pang all-around performance.

Nagdagdag si Enzo Montecastro ng 14 puntos habang si Janlourd Nepomuceno ay nagtala ng 11 para sa University of Makati, na nag-improve ng win-loss record nito sa 6-1. (Annie Abad)