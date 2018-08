PH Navy moluwas sa 3 ka Pinoy nga gidagit sa Libya

Nangandam na karon ang Philippine Navy aron moresponde sa tulo ka overseas Filipino workers (OFWs) ug usa ka South Korean national nga gidagit sa mga pirata sa Libya niadtong Hulyo 6.

“Pursuant to the directive of the Commander-in-Chief, President Rodrigo Roa Duterte, the Philippine Navy, composed of Fleet-Marine component, is planning for the appropriate force package as response to the kidnapping of three Filipinos along with one South Korean national in Libya,” matud ni Navy spokesperson Commander Jonathan Zata, sa usa ka pamahayag.

Giingong gitahasan sa Navy ang ilang liaison officer nga si Capt. Donn Miraflor aron makig-alayon ni Charge d’Affaires Boy Melicor sa Tripoli, Libya.

Subay sa nadawat nga kasayuran sa Navy , tanang lakang gihimo na sa Libyan authorities aron mailhan ang pagkatawo sa mga kidnapper ug ma rescue ang gipangdagit.

Miingon na si Presidente Duterte nga iyang gikonsiderar nga magpadala ug Navy frigate sa Libya alang sa gidagit nga Pinoy nga gihimo sa una sa South Korean government alang sa ilang gidagit nga Korean National.