PH napasok ng Lambda variant, Delta sirit pa more

Nakapasok na sa bansa ang unang kaso ng Lambda variant o C.37 sa pinakahuling whole genome sequencing.

Ito ang kinumpirma ng Department of Health (DOH), University of the Philippines – Philippine Genome Center (UP-PGC),at University of the Philippines – National Institutes of Health (UP-NIH) na nagpahayag rin na may 182 bagong kaso ng Delta ­variant case ang na-detect.

Ayon sa DOH , isang 35-anyos na babae ang unang kaso ng Lambda variant at bineberipika pa kung ito ay lokal o ROF.

Ang babae ay asymptomatic at sinabing nakarekober na matapos ang 10 araw na isolation period.

Ang Lambda ay unang na-detect sa Peru noong Agosto 2020 at kinlasipika ng World Health Organization bilang Variant of Inte­rest (VOI).

Habang may na-detect rin na 41 Alpha (B.1.1.7), 66 Beta (B.1.351), 40 P.3 variant case sa pinakahu­ling batch ng whole genome sequencing.

Nabatid na sa karagdagang 182 Delta variant case, 112 ay lokal na kaso, 36 ang Returning Overseas Filipinos (ROF), at 34 case ang bineberipika kung lokal o ROF dahilan para umabot sa 807 ang Delta variant sa bansa. (Juliet de Loza-Cudia)