PH may 4M bakuna na, 1.7M naturukan

Pumalo na sa dalawang milyon COVID-19 shots ang naipamahagi ng mga health worker sa Pilipinas.

Ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje may 1.7 milyon katao na ang nakatanggap ng first doses ng vaccine habang 320,586 naman ang tumanggap ng second dose.

“Nasa 2 million na iyong ating naabot na jabs kahapon,” ayon kay Cabotaje.

Nalaman na may 4.040 milyon COVID-19 shots, ang natanggap ng Pilipinas at karamihan ay napunta sa Metro Manila at karatig lalawigan sa Bulacan, Cavite, Laguna, at Rizal.

Target sa Pilipinas na mabakunahan ang may 70 milyon populasyon nito ngayong taon. (Juliet de Loza-Cudia)