PH mapupuksa na COVID, salamat China- Duterte

NAGBIGAY pag-asa para kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdating kahapon ng donasyong bakuna ng China sa Pilipinas.

“My fellow Filipinos we welcome this day with high hopes of finally ending the COVID pandemic in our country. I convey my sincere gratitude to the Chinese people. The hallmark of PH-China partnership,” bahagi ng mensahe ni Duterte sa turnover ng 600,000 dose ng Sinovac vaccine.

Nagpasalamat din ang Pangulo kay vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr., at mga kasama nito na nangasiwa sa pagdating ng bakuuna.

“Thanks Galvez and team Pilipinas and Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xi­lian,” ayon pa kay Duterte.

Kumpiyansa ring sinabi ng Pangulo na may mga susunod pang darating na mga bakuna para maturukan kontra COVID ang mga Pilipino.

“This delivery shall serve as a guarantee that we are taking a big step and effort to overcome this health crisis,”dagdag nito.

Kasabay nito ay inatasan ni Duterte ang mga ahensya ng gobyerno na bumuo ng hakbang para sa matagumpay na vaccine rollout.

Pinayapa rin ng Pangulo ang publiko na huwag matakot sa bakuna para mapigilan ang pagkalat ng COVID.

Nauna nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nabuhayan ang gobyerno sa pagdating kahapon ng 600,000 dose ng Sinovac vaccine na donasyon ng China.

“Masayang-masaya po, buong Pilipinas po nagdiriwang, patapos na po ang pandemya, nariyan na ang bakuna,” pahayag ni presidential spokesperson Harry Roque kahapon kasunod ng paglapag sa Villamor Air Base ng China military plane.

“Itong (pagdating ng bakuna) ay pag-asa. Makakabalik na tayo sa ating mga [dating buhay]. Nagsimula na po tayo, tuloy-tuloy na po tayo [sa bakunahan],” dagdag ni Roque.

Kahapon ay maagang lumapag sa Villamor Airbase, Pasay City ang China military plane na may karga ng Sinovac vaccine na siyang u­nang bakuna kontra COVID-19 na dumating sa bansa.

Lumapag ang naturang eroplano alas-4:10 ng hapon sa halip na alas-5:00 ng hapon.

Ayon naman sa Ambassador ng China, ang donasyon ay pagpapatunay ng solidarity at pagkakaibigan ng ‘Pinas at China.