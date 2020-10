PH magiging Asya fintech center sa ‘blockchain’ bill ni Salceda

Nakasalang ngayon sa Kamara ang “Blockchain Technology Development Act” o House Bill 7864 ni Albay Rep. Joey Salceda.

Oras na maging ganap na batas gagawin umano nitong ‘financial technology (fintech) capital’ amg Pilipinas sa buong Asya.

Ang ‘Blockchain technology’ na kumikilala sa “cryptocurrency,” ay isang teknolohiya ng kusa at ligtas na paraan ng pagpasa ng impormasyon sa pagitan ng dalawang terminal. Pinasisimulan ng isang partido ang transaksyong ito sa pamamagitan ng paglikha ng ‘block’ o hadlangan.

Ayon kay Salceda, chairman ng House ways & means committee, “ang ’blockchain technology’ ay hindi lamang tungkol sa ‘cryptocurrency’ gaya ng ‘bitcoin’ kundi buod ito ng isang paraan ng sadyang ligtas na pagtago, pag-ingat at pagtugma sa kasalukuyan ng mga talaan o rekord kaya mahirap, kung hindi man imposible na sila’y dayain.”

Diin ng Albayanong ekonomistang mambabatas na sa pamamagitan ng ‘blockchain’ ay inaasahang higit na magiging mababa ang gastos sa pagpapadala ng pera (money transfer at remittance) at iba pang serbisyo sa pananalapi para sa mga Pilipino. “Sadyang ligtas ang Blockchain at laging abot-kamay ang mga rekord, kaya napakahalaga nito sa mga programa gaya ng ‘National ID system,’ pangangasiwa sa PhilHealth at pamumudbod ng mga tulong at benepisyong pangmamamayan,” dagdag ng kongresista.

Tinutukoy ng HB 7864 ang mga kinikilala at ipinagbabawal na gamit ng ‘blockchain technology’ habang ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang taga-balangkas ng mga panuntunan sa paggamit nito sa sektor ng pananalapi. Isinusulong din nito ang paggamit ng teknolohiyang ‘blockchain’ sa malawak na ekonomiya at mga programang pangkaunlaran para sa mga mamamayan, tuluy-tuloy na paliwanag ni Salceda.

“Malaki at malawak ang merkado natin sa ‘financial products’ at maraming Pilipino ang maaari at handang sanayin sa larangang ito. Tiyak, kwalipikado tayo sa ganitong laro,”

Bukod sa pagiging fintech capital ng Asya, puntirya rin ni Salceda ang US$20-bilyong taunang ‘foreign direct investment (FDI) inflow’ sa bansa sa ilalim ng ilan pang panukalang batas niya na nakahain na sa Kongreso, kasama ang ‘Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) Act,’ ‘Financial Technology Industry Development Act,’ ‘Digital Economy Taxation Act,’ at ‘Faster Internet Act,’ upang lalong mapabilis ang pag-unlad ng Pilipinas.