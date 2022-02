PH innovation act palakasin – Legarda

Nais ni senatorial candidate Loren Legarda na pagandahin ang pagpapatupad ng ng Philippine Innovation Act para mapasigla ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagtulong sa micro, small, and medium enterprises (MSMEs).

Sabi ni Legarda, ang tamang implementasyon ng Republic Act No. 11293 o Philippine Innovation Act, na kanyang iniakda, ay makatutulong sa bansa para makagawa ang bansa ng highly skilled na kasapi ng workforce at mapalakas ang kapasidad ng MSMEs at kaalyadong sektor.

Dagdag pa ng kinatawan ng Antique, maaring gamitin ng pamahalaan ang siyensa, innovation at teknolohiya sa pagbago sa Pilipinas sa pagiging mapagkompitensiyang bansa.

“We must adopt a broader view in developing its goals and strategies covering all potential types and sources of innovation,” sabi ni Legarda.

Hinimok pa ng dating senador ang National Economic and Development Authority, Department of Trade Industry at Department of Science and Technology na tiyaking sapat ang pondo ng batas at natutugunan ang pangangailangan ng iba’t ibang sektor, partikular ang MSMEs.

Kabilang dito ang access sa finance, coaching at mentoring ng mga lugar ng design, technology extension services, quality control, marketing promotion, patents, at iba pang uri ng intellectual property rights. (Dindo Matining)