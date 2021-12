PH ekonomiya bobongga sa 2022 – Palasyo

Makababangon ang bansa partikular sa aspekto ng ekonomiya sa pagpasok ng 2022.

Ito ang ginawang pagtaya ng iba’t ibang financial institutions batay sa pinaigting na vaccination rollout ng gobyerno laban sa COVID-19.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na maging ang economic managers ng gobyerno ay naniniwalang gaganda ang takbo ng ekonomiya, at mula sa growth target na 4%-5% ay itinaas ito sa 5.5% ngayong taon.

“Our economic managers through the Development Budget Coordination Committee (DBCC), have adjusted our growth target for 2021 to 5.5% from its previous forecast of 4%-5%. This comes after our strong performance in the third quarter and the significant decline in the number of COVID-19 cases as a result of our accelerated vaccination drive,” ani Nograles.

Naniniwala aniya ang DBCC na mas gaganda ang takbo ng ekonomiya sa huling quarter ng taon habang patuloy na niluluwagan ang mga paghihigpit at pinalalakas ang mobility ng mga tao.

Sinabi ni Nograles na itinaas ng Asian Development Bank ang kanilang economic outlook sa Pilipinas mula 5.1% ngayong 2021 at 6% sa 2022. (Aileen Taliping)