PH Dragonboat handa na sa 30th SEA Games

ISANG buwan na lang at mapapalaban na ang pambato ng Philippine Canoe Kayak Dragonboat Federation sa 30th Southeast Asian Games na iho-host ng bansa November 30 hanggang December 11.

Impresibo ang performance ng Dragon Boat team ngayong taon kung saan ay marami silang nasagwan na gintong medalya.

Nakaraang buwan lang ay sumungkit ang Pinoy paddlers ng isang gold at isang silver sa 2019 Haive River International Dragonboat Championships na ginanap sa Tianjin, China.

Nakopo ng mga Pinoy ang gintong medalya sa men’s 200m small boat category habang ang silver ay galing sa men’s 50m small boat event.

Noong Hunyo ay nag-uwi ang Go For Gold-Philippine Dragonboat ng dalawang ginto sa nilahukang 2019 Beijing International Dragonboat Tournament.

Kinalawit nila ang dalawang gold sa 500m at 250m small boat open category sa event na sinalihan ng mga tigasing under-23 teams sa China.

Ang mga nilabanan ng national team ay bahagi ng kanilang preparasyon sa nasabing biennial meet.

“Winning gold and silver against strong teams from China is a good sign for us, sana magtuloy-tuloy hanggang sa SEA Games,” hayag ni national head coach Lenlen Escollante.

May 12 gold medals ang nakataya, target ng PCKDF na masilo ang lima o mahigit pa.

“We have a very good chance of winning at least five gold medals. dagdag ni Escollante. (Elech Dawa)