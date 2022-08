PH ‘di hihigpitan border vs monkeypox

Wala umanong balak ang gobyerno na maghigpit sa borders sa mga dayuhan dahil may na-detect ng kaso ng monkeypox sa bansa.

Sinabi ni infectious disease expert Dr. Rontgene Solante sa halip dapat na gawin ng gobyerno ay ipaalam sa mga biyahero na maari silang magkaroon ng monkeypox infection sa Pilipinas.

Ang pahayag ay ginawa ni Solante nang tanungin kung dapat bang maghigpit sa Pilipino at dayuhang biyahero sa pagpasok sa bansa matapos na makumpirma na mayroon nang kaso ng monkeypox sa bansa.

Sinabi ni Solante na mas importante na ideklara ng mga biyahero ang tunay na estado ng kanilang kalusugan.

“Ang tingin ko rito, hindi natin kailangan ng paghigpit. Ibig sabihin, hindi natin kailangan bawalan. Ang importante lang dito, ‘yong correct information, especially sa mga traveler na when they will be arriving, they can be infected also,” ayon kay Solante.

Magugunitang kinumpirma ng Department of Health na may tatlong kaso na ng monkeypox sa bansa. (Juliet de Loza-Cudia)