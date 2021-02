PH ‘di etsa-puwera sa UK bakuna! Promotor ng fake news, layas -Ping

HUWAG bigyan ng maling impormasyon ang Presidente tungkol sa COVID-19 vaccine.

Ito ang panawagan ni Senador Panfilo Lacson sa mga nagbigay sa Pangulo ng impormasyon na hindi agarang mapapadalhan ng European Union (EU) ang bakuna laban sa COVID-19.

“Don’t treat the President like a mushroom – kept in the dark and fed with S*^t,” pahayag ni Lacson.

Ginawa ng senador ang pa­nawagan matapos klaruhin ng kinatawan ng EU ang impormasyon hinggil sa bakuna ng UK.

Ayon sa mambabatas nakakapanghina sa bayan ang pagbibi­gay ng impormasyon sa Pangulo na pagdadamutan ng bakuna mula sa Europa ang mga Pinoy.

Sabi ni ni Lacson, mas mainam pang magbitiw na lang sa puwesto ang mga nagbibigay ng maling impormasyon kay Duterte para mailigtas ang bansa sa kahihiyan.

Walang tinukoy ang senador pero ang ilang gabinete ng Pangulo ang kabilang sa nagbibigay ng impormasyon dito hinggil sa lagay ng bakuna konta COVID.

“So, it wasn’t EU’s fault after all. Those feeding the President false information are doing him and the country a disservice and should resign to save us all from international embarrassment,” sabi ni Lacson sa Twitter.

Muli ring ipinaalala ni Lacson na mahalaga ang maagang mabakunahan ang mga Pinoy upang malaya silang makagalaw, para sa pagbangon ng ekonomiya.

“As such, there is no room for false information especially at this critical stage of the government’s vaccination efforts,” dugtong pa ni Lacson.

Nauna nang binanggit ni Duterte na tinabla ng UK ang Asya kabilang ang Pilipinas, base umano sa ipinarating na ulat sa kanya.(Dindo Matining)