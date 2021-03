PH dapat ipaglaban karapatan sa WPS – Australia

Nagpahayag ng pagkabahala ang Australia hinggil sa mga pagkilos ng China sa South China Sea.

Sa panayam sa telebisyon nitong Lunes, sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines Steven Robinson na dapat maging malinaw ang posisyon ng Pilipinas hinggil sa panghihimasok ng China sa South China Sea at mandigan sa kanilang karapatan.

“I think it’s important that the Philippines stands up for its rights and articulate its position clearly. I know the Secretaries of Defense and Foreign Affairs have done that in recent days quite precisely,” ayon kay Robinson.

Aniya, isang critical international waterway ang naturang bahagi ng karagatan kung saan ay umiiral ang international rules, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Binigyang-diin pa ni Robinson na sinusuportahan ng Australia ang naging desisyon ng arbitral tribunal noong 2016 kung saan binasura ang pag-aangkin ng China sa buong South China Sea.

Ayon kay Robinson, ang nais nilang makita ay magkaroon ng kalayaan sa paglalayag sa South China Sea kung saan ay dapat na masunod ang international rules.

Nagkaroon muli ng tensiyon sa West Philippine Sea nitong mga nakaraang araw dahil sa pagpasok ng nasa 200 Chinese vessel sa Julian Felipe Reef na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas.